Son dakika: NYT'den dünyayı sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Suikast timi orada eğitim almış...

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 'YORUM YAPMAYACAĞIM' DEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

HENÜZ BİR YALANLAMA GELMEDİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belirtti.

Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.