İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projesine ev sahipliği yapan Arnavutköy'de Ekolojik Koridor Projesi'nin ilk etabına başlamanın heyecanı yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projenin ilk aşaması olan Millet Bahçesini yapmaya başladığını duyurdu.

Yapılan duyuruda projenin detaylarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca 2859 ağaç ve yeşil alan olacak. Yeşilin her tonunu içinde barındıracağı bitki ve peyzajı ile Arnavutköy ilçesine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde yeşiliyle, seyir terasıyla, tema bahçesiyle, Millet Kıraathanesiyle, dinlenme ve piknik alanlarıyla vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı içinde vakit geçirebilecek."

"310 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ"

Projenin önemine değinen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Belediyemiz tarafından projelendirilen, toplamda 1 milyon 750 bin metrekare alana sahip Ekolojik Koridor Projesi'nin ilk etabı olan Arnavutköy-Bolluca Millet Bahçesi'nin yapımına TOKİ tarafından başlanıyor. İlave alanlarla 310 bin metrekarelik millet bahçesi ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video

8 KİLOMETRELİK EKOLOJİK KORİDOR

Arnavutköy Belediyesi, Ekolojik Koridor Projesi ile yeşil alanları koruma altına alıyor. Arnavutköy sınırları içerisinden geçerek kuzeyde ve güneyde yer alan ormanlık alanları birleştirecek proje, Bolluca bölgesinde bulunan akarsuyu da yapısını bozmadan ıslah edecek.

Çevreci çalışma ile yoğun bir titizlikle başlayan ve uzunluğu 8 kilometre olacak ekolojik koridorun etki alanı 40 kilometre olacak. Ekolojik koridor çevreyi koruyup insanlara kaliteli yaşam alanı sunmasının yanı sıra o bölgede yaşayan leylek, telli turna ve kurbağa gibi canlıların da yaşam alanlarının korunmasına yardımcı olacak.