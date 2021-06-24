Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video
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Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video 24.06.2021 | 17:54
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Kilis'te beton mikserinde 270 kurusıkı tabancanın ele geçirilme anı kamerada 24.06.2021 | 14:51
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Küçükçekmece’de gence ailesinin gözleri önünde silahlı saldırı | Video 24.06.2021 | 15:54
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Defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı | Video 24.06.2021 | 15:54
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Malatya'da zemin çökünce oğlunun üzerine düşen baba kamerada 24.06.2021 | 12:22
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TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı | Video 24.06.2021 | 12:07
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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 24.06.2021 | 12:07
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Değnekçiye polis şoku kamerada | Video 24.06.2021 | 11:53
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Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 24.06.2021 | 10:46
Arnavutköy’de yeşil alanları koruma ve vatandaşları doğayla buluşturmak için hazırlanan Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından proje kapsamında bölgeye Millet Bahçesi yapılacak.