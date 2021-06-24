Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video

Arnavutköy’de yeşil alanları koruma ve vatandaşları doğayla buluşturmak için hazırlanan Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından proje kapsamında bölgeye Millet Bahçesi yapılacak.