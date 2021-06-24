Emine, yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesine bağlı Tepe Köyü'nde yaşayan 16 yaşındaki Emine Karakaş, kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş'ın kumalık isteğini kabul etmeyince Karakaş tarafından silahla vurulmuştu.
Emine, 138 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını dün kaybetti. Kızını toprağa veren anne Nurcan Karakaş
, kızının son isteğinin caninin yakalanması olduğunu söyledi. Emine doktorlarına, "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın" demişti.