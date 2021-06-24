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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Emine, yaşam savaşını kaybetti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Emine, yaşam savaşını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Köyü'nde yaşayan 16 yaşındaki Emine Karakaş, kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş'ın kumalık isteğini kabul etmeyince Karakaş tarafından silahla vurulmuştu.

Emine, 138 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını dün kaybetti. Kızını toprağa veren anne Nurcan Karakaş, kızının son isteğinin caninin yakalanması olduğunu söyledi. Emine doktorlarına, "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın" demişti.
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Emine, yaşam savaşını kaybetti
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