Göksu’dan muhalif medya kuruluşlarına çağrı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, resmi Twitter hesabından "Hodri Meydan" diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu muhalif medya kuruluşlarına davette bulundu.

"TARAFLI, ÇARPITILMIŞ ALGI DOLU HABER, İTHAM VE SORULARINIZI TOPLAYIN GELİN"

Göksu, paylaşımında, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YARIN 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ'NDE OLACAK

Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarına davette bulunan Göksu, 25 Haziran Cuma günü saat 11.00'da, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde olacağını belirtti.