Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet

"ZAVALLI MUHALEFET"

CHP'nin Sayıştay'da oy kullanmama kararını eleştiren İnce, "Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum." ifadelerini kullandı.