Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet

CHP yönetimiyle ters düşen ve geçen aylarda partisinden istifa eden Muharrem İnce, kısa bir süre sonra Memleket Partisi'ni kurdu. Partisinin ilçe başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a giden İnce burada önemli açıklamalarda bulundu.
"BECERİKSİZ MUHALEFET"
Açılışta partililere ve vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Memleket Partisi için destek istedi. Burada muhalefeti de eleştiren İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok." ifadelerini kullandı.