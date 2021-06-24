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Giriş Tarihi: 24.6.2021 22:35 Son Güncelleme: 24.6.2021 22:37

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet

CHP'den olaylı bir şekilde istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin Erzurum il başkanlığı açılışında açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Muharrem İnce, "Zavallı, beceriksiz muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok" dedi.

CHP yönetimiyle ters düşen ve geçen aylarda partisinden istifa eden Muharrem İnce, kısa bir süre sonra Memleket Partisi'ni kurdu. Partisinin ilçe başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a giden İnce burada önemli açıklamalarda bulundu.

"BECERİKSİZ MUHALEFET"

Açılışta partililere ve vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Memleket Partisi için destek istedi. Burada muhalefeti de eleştiren İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok." ifadelerini kullandı.

"ZAVALLI MUHALEFET"

CHP'nin Sayıştay'da oy kullanmama kararını eleştiren İnce, "Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum." ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet
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