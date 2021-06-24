Muharrem İnce CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet | Video
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CHP'den olaylı bir şekilde istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin Erzurum il başkanlığı açılışında açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Muharrem İnce, "Zavallı, beceriksiz muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok" dedi.