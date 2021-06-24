Önce darp, sonra yalan! Saldırıya uğrayan muhabir Akşener'in foyasını ortaya döktü

"BEN EVLADIMI O HALDE GÖRDÜM, CANIM YANDI"

Adalete sığındıklarını vurgulayan baba Salim Uslu ise "Meral Hanım ve Lütfü Bey; 'Biz babasıyla konuştuk' demişler. Ne hastanede, ne de evde kimse beni aramadı. Sağ olsun ziyaretçilerimiz var. Onların da aramalarını beklerdik ama yapmadılar. Biz şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız. Burası dağ başı değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kimse kimseyi darp edemez. Öyle güle güle, elini kolunu sallaya sallaya da gidemez. Biz yüce adalete sığınıyoruz. Kimse kimseden üstün değil. Vekil de olsa, millet de olsa herkes eşittir. Ben evladımı o halde gördüm, canım yandı. Ben kalp hastasıyım. Nasıl dayanacağım? Parayla satın alınır mı bu? Ben çocuğumun düğününü yapmak için canla, başla çalışacağım, kıt kanaat geçineceğim, sen benim çocuğumu darp ettireceksin. Ben kimseyle anlaşmadım. İlk gün kardeşimle diyaloğa geçmişsiniz, o da gereken cevabı vermiş. Biz adalete sığındık, mahkemeye verdik, dava edeceğiz. Sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.