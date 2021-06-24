Önce darp, sonra yalan! Saldırıya uğrayan muhabir Akşener'in foyasını ortaya döktü | Video
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Lütfü Türkkan’ın Uslu ve babasını aradığına dair kurduğu cümleleri yalanladı.