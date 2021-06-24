Son dakika: PKK / KCK operasyonunda 9 kritik isim gözaltında

Son dakika... Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Birecik ilçesinde yakalandı. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine yönelik suikast için gelen terörist ve 9 işbirlikçisinin gösterdiği yerde yapılan aramada adeta cephanelik çıktı.