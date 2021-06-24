Şu anda Sinovac ile kıyaslanamayacak oranda gönüllü başvurusu oldu. Şimdi biz hastanemizin Faz 3 kliniğinde, TÜSEB üzerinden bize bildirilen gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına da TURKOVAC aşısı yapacağız. Bizim burada avantajımız hiç koronavirüsle ilgili aşı onayı alınmamışken, gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına Plasebo veriyorduk. Şimdi bu gönüllü çalışması bize Sinovac ile de yerli aşıyı kıyaslama imkanı verecek.



