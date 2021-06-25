25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

25 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 473'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 667 bin 586 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 936 testten 5 bin 630 yeni vaka sayısı, 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 398 bin 878, bugün iyileşen 7 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 737 olduğu açıklandı.

24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 24 Haziran tarihinde 223 bin 385 koronavirüs testi yapıldı. Vaka ve vefat sayılarında düne göre düşüş yaşandı. Bugün 5 bin 703 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 498 oldu. Ağır hasta sayısı ise 752 olarak kayıtlara geçti. Bugün 59 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 49 bin 417'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 846 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e çıktı. Öte yandan bugüne kadar toplam 59 milyon 444 bin 650 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

23 Haziran'da 65 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.