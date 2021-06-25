25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son Dakika Haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte özellikle Nisan ayında 60 bine kadar yükselen vaka sayıları 10 binin altına kadar geriledi. Tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalleşme sürecinde de vaka sayılarında büyük düşüş gözlemlendi, dün 5 bin 703 vaka tespit edildi. Vefat ve ağır hasta sayısındaki düşüş de dikkatlerden kaçmazken, Sağlık Bakanlığı 25 Haziran'a ait koronavirüs tablosunu son dakika olarak paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...