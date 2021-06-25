CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu utanacak mı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.
Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.
KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Bakan Fahrettin Koca 24 Haziran 2021 tarihinde "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" bilgisini paylaştı.
Kaftancıoğlu'nun bu açıklama sonrası ne açıklama yapacağı merak ediliyor.Fatih Portakal "İnanmıyorum" demişti! Yarın 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu alabilecek