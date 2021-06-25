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Giriş Tarihi: 25.6.2021 08:52 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:32

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu utanacak mı?

Şerif Can Şerif Can
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu utanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın; “Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın (25 Haziran)!” şeklindeki sözleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Kaftancıoğlu çirkin ifadelerle Bakan Koca'yı eleştirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Bakan Fahrettin Koca 24 Haziran 2021 tarihinde "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" bilgisini paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklama sonrası ne açıklama yapacağı merak ediliyor.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu utanacak mı?
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