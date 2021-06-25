Dink davasında flaş gelişme

AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Fetullah Gülen
ve Zekeriya Öz
'ün de aralarında olduğu 12 sanık için 15 gün içinde Türkiye'ye dönmezlerse bu davadan da kaçak sayılmaları ve taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarındaki mal varlıklarına el konulması yönünde karar verildi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan
, Ekrem Dumanlı
, Coşgun Çakar
, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz o isimler arasında bulunuyor.
'PEKER BAĞLANTISI İNCELENSİN'
DİNK ailesinin avukatları 2007'de düzenlenen suikastına ilişkin suç örgütü lideri Sedat Peker bağlantısının da araştırılmasını talep etti. Soylu'nun 24 Mayıs'ta katıldığı televizyon programında, Sedat Peker'in Dink cinayetinin azmettiricilerinden Erhan Tuncel ile ilişkili olduğunu açıklandığını anımsatan avukat Bakırcıoğlu, Bakanlığa yazı yazılarak, Peker bağlantısına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenmesini talep etti.