Son dakika: 1 milyon 384 bin esnafa 4.6 milyar hibe desteği! Başvuru süreleri uzatıldı

2 GRUP HALİNDE HİBE DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı'nca iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa verilecek bu desteğin 4.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor.



