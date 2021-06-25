Son dakika: 1 milyon 384 bin esnafa 4.6 milyar hibe desteği! Başvuru süreleri uzatıldı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine bugün itibariyle 1 milyon 280 bin esnaf başvurdu. Esnaf ve gerçek kişi tacirlere verilen 3 ve 5 bin lira tutarındaki hibelere başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.
ÖDEMELER 10 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha önce 23 Haziran olarak duyurulan esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid- 19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkârlara yönelik başlatılan destek uygulamasına yönelik bilgi verildi.
BAKAN MUŞ ÖNEMLİ GELİŞMEYİ DUYURDU
Muş yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık" dedi. Hibe desteği başvuruları kapsamında ilk ödemeler 10 Haziran'da başladı. Hibe desteğinden esnafla birlikte tiyatrocudan valeye, dublörden çiçekçiye kadar yüzlerce meslek grubu yararlanıyor.
216 BİN BAŞRURU
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 3 bin liralık hibe desteğine 1 milyon 64 bin kişi, 5 bin liralık hibe desteğine de 216 bin başvuru geldi.
Esnafa hibe desteğinin yanı sıra gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin yanı sıra kredi paketleri, borçların ertelenmesi gibi birçok destekle salgın sürecinin maliyeti azaltılmaya çalışılıyor.
2 GRUP HALİNDE HİBE DESTEĞİ
Ticaret Bakanlığı'nca iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa verilecek bu desteğin 4.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor.
MESLEKLERE GÖRE HİBE TUTARI
Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.
HİBE DESTEĞİNE DİĞER GRUPTA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara 3 bin TL hibe ödemesi yapılıyor.
1 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURABİLİRSİNİZ
Hibe desteği başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Hibe desteği başvuru sıralaması dikkate alınarak banka hesaplarına yatırılıyor. Bankaya aktarılmayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle veriliyor Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.
Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek. Benzer niteliklerdeki desteklerden yararlanılması hibe programına başvuruda engel teşkil etmiyor. Daha önce dört ay boyunca gelir kaybı desteği alan esnaf da hibe desteğine başvuruda bulunabiliyor.
315 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ
BAŞKAN Erdoğan'ın açıkladığı son verilere göre, 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşın, 848 bin esnafın yararlandığı uygun maliyetli kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geçti.
Esnafın, mükelleflerin, kredi kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ödemeleri ile ertelenen borç tutarı bu yılın sonunda 219 milyar lirayı bulacak.