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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 07:38

Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

Şerif Can Şerif Can
Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

Son dakika... Asrın projesi Kanal İstanbul kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu.

Son dakika: Asrın projesi Kanal İstanbul kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak.

Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu. Kanal İstanbul güzergâhına yapılacak ilk köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ne dahil olacak. Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü inşa edilecek.

Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

SON DAKİKA DETAYI 6 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak. 2x4 şeritli hizmet verecek köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. "Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.

Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

3 YENİ BARAJ YAPILACAK

Kanal İstanbul güzergâhının yüzde 78'i mevcutta var olan su yollarından oluşuyor. Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı ve ikisi arasındaki su kanalı, kuzeye doğru devam eden dere yatakları üzerinde kurgulanacak proje, ağırlıklı olarak sulak olan bir güzergâhı genişleterek düzenleyecek yeni bir su yolu oluşturuyor.

Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

Ayrıca Sazlıdere Barajı'nın yerine 3 yeni barajın yapılacağı bildirdildi.

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Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı
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