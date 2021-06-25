Son dakika: Kanal İstanbul'da geri sayım bitti! Saatler kaldı

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu. Kanal İstanbul güzergâhına yapılacak ilk köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ne dahil olacak. Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü inşa edilecek.