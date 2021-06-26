27 saat sonra T24 özür diledi, Fahrettin Altun muhalefeti gençlere havale etti

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği" Protokolü imzalaması ile ilgili Sözcü'de, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığı ile bir haber yer almış, bazı yayın organları da aynı haberi servis etmişti. Haberin çarptırılarak servis edilmesine AK Partili Hamza Dağ, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki gelmiş, başka ülkelerle yapılan anlaşmalarda olduğu gibi sadece askeri öğrencilerle ilgili bir protokol olduğu ifade edilmişti.

27 SAAT SONRA GELEN ÖZÜR

Haberi çarpıtanlardan biri olan T24 internet sitesi bugün Twitter hesabından özür yayınlayarak, "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadelerini kullandı.

"ONLARI GENÇLERİMİZE HAVALE EDİYORUZ!" DEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından T24'e tepki gösterdi. Altun, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR SONRASI TEPKİ YAĞDI: "SINAV BİTTİ DİYE Mİ BU ÖZÜR?"

T24 sitesinin özür açıklaması sonrasında sosyal medyadan vatandaşlar T24 sitesine tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı Serhat Kaymak: "Sınav bitti diye mi bu özür? Bakın her türlü eleştiriyi yapın ama dünkü haberiniz hiçbir açıdan doğru değildi. Yanlış yaptınız. Çok ağır vebal aldınız" diye yazdı.

"ÖZRÜNÜZÜ KABUL ETMİYORUM"



Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ahmet Şeker ise "Özrünüzü kabul etmiyorum bu kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun bedeli olmalı milletimize yaptığınız bu yalan haberin kaynağındaki sorumlu hesap vermeli ki bir sonra tekrar etmemeli"

"YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ KÖTÜLÜKTEN NEMALANANLARA."

Elif Sibel Koca isimli sosyal medya kullanıcısı ise T24 sitesine şu şekilde tepki gösterdi: "Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Hep aynı taktik önce zehri yayıyorsunuz sonra aslında öyle demek istemedik de yok amacından saptırıldı da yok bir hata oldu da... Yazıklar olsun sizin gibi kötülükten nemalananlara."

"AMAÇ HASIL OLDU, ALGI OLUŞTU"

İhsan Aydın isimli sosyal medya kullanıcısı, "Amaç hasıl oldu, algı oluştu, fonların karşılığı ödendi. Bu saatten sonra yapılan düzeltme de etik metik olur" dedi.

"BİLİNÇLİ OLARAK BU TİP HABERLERİ SÜREKLİ YAPIYOR"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Alp Kusteri: "Aynısını yazacaktım. Bilinçli olarak bu tip haberleri sürekli yapıyor. Sonra düzeltme yaptık ayağına yatıyor. Çocuk kandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞI"

Veli Kalkan ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Çamur at izi kalsın mantığı. Yok öyle yağma. Kuru bir özür ile kurtulamazsınız. Devleti alenen aşağılamaktan en ağıe cezayı almalısınız."



"SİZE BİR ŞEY OLMADI OLAN MORALİ BOZULAN ÖĞRENCİLERE OLDU"

Sosyal medya kullanıcısı Muhammed İlhan ise "Size bir şey olmadı olan morali bozulan öğrencilere oldu" derken, Argun Bozdoğan ise "Yularlı habercilik anlayışınız batsın. Yaptığınız en hafif tabiriyle ahmaklıktır. Sınava 1 gün kala o haberi okuyan öğrencilerin motivasyonlarını bozdunuz. Kendince "muhalif" sazan kitlenizle bu ilk değil son da olmaz" dedi.

"BUNCA İNSANI BİR YALAN YANLIŞ HABERE ALET ETMEMELİ!"

Gülsün Yalım Özkan isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Böyle bir özrü kabul etmiyorum ben. Bir haber sitesi araştırmadan, emin olmadan haber yapmamalı ve bunca insanı bir yalan yanlış habere alet etmemeli!" ifadelerini kullandı.