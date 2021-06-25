Sözcü'nün haberi yine yalan çıktı! 'Katarlı gençler sınavsız girecek' algısına büyük tepki

"BU TWEETİN ALTINDA EZİLECEKSİN!"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "#YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil" diye cevap verdi.

İŞTE O PROTOKOL BELGELERİ:



Hamza Dağ, Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği Protokolü'nü paylaşarak, "İlgili protokole dair detaylar aşağıdaki Resmi Gazete linkinden okunabilir: #YalancıChp" diye gerçeği sundu.