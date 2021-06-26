İzmirli depremzedelerden Kılıçdaroğlu’na isyan: 8 aydır neredeydiniz?



SORUYU DUYUNCA ŞOKA UĞRADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankası'ndan kredi almaya çalıştığını kaydetti. Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.



'KATARLI ÖĞRENCİLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE' İDDİASINA YALANLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü"nü çarpıtarak "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde lanse etti. Twitter hesabından tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" dedi. Ancak Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İLe Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre, Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir" ifadelerini kullandı. Katar haricinde, 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencilerinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü anımsatan Altun, "Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz" dedi.