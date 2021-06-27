AK Gençlik, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası
önünde oturma eylemi yapan annelerin nöbetinin 663'üncü günündeki ziyaretçileri, AK Parti Gençlik Kolları oldu. Milletvekilleri ile birlikte gelen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadri İnan, ailelerle tek tek görüşerek eyleme sonuna kadar destek olacaklarını ve üzerlerine düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını söyledi. İnan'a teşekkür eden aileler de, HDP'den çocuklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan, şu ana kadar 26 kişinin evladına kavuştuğu oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine bir annenin daha katılımıyla sayı 232'ye yükseldi. İstanbul
'un Ümraniye
ilçesinde lokantada çalışırken HDP aracılığıyla kaçırılan oğlu Arafat için Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinden gelen Ahmet Bayram, yaklaşık 7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Bayram, evladını PKK'nın elinden almak için eyleme katıldığını ifade etti.