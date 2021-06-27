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Giriş Tarihi: 27.6.2021

AK Gençlik, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Gençlik, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadri İnan, beraberindeki milletvekilleri ve partililerle birlikte Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin nöbetinin 663'üncü günündeki ziyaretçileri, AK Parti Gençlik Kolları oldu. Milletvekilleri ile birlikte gelen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadri İnan, ailelerle tek tek görüşerek eyleme sonuna kadar destek olacaklarını ve üzerlerine düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını söyledi. İnan'a teşekkür eden aileler de, HDP'den çocuklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan, şu ana kadar 26 kişinin evladına kavuştuğu oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine bir annenin daha katılımıyla sayı 232'ye yükseldi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde lokantada çalışırken HDP aracılığıyla kaçırılan oğlu Arafat için Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen Ahmet Bayram, yaklaşık 7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Bayram, evladını PKK'nın elinden almak için eyleme katıldığını ifade etti.

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AK Gençlik, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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