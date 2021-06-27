Bile bile yalana alet oldular

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" imzalanmasıyla ilgili Sözcü
gazetesinde, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla bir haber yer almış, bazı yayın organları da aynı haberi servis etmişti. Haberin çarptırılarak servis edilmesine AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Milli Savunma Bakanlığı
'ndan tepki gelmiş, başka ülkelerle yapılan anlaşmalarda olduğu gibi sadece askeri öğrencilerle ilgili bir protokol olduğu ifade edilmişti.
YALANA DÖRT ELLE SARILDI
Dün yalanlamalara rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak hükümete eleştiride bulundu. Haberi çarpıtanlardan biri olan T24
internet sitesi, Twitter'dan özür yayınlayarak, "T24'ten Özür: T24'teki ilk yayınında 'Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadelerini kullandı. Haberin asılsız çıkmasıyla ilgili T24 özür dilerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise suskun kaldı.
"GENÇLERE HAVALE EDİYORUZ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da T24'e tepki gösterdi. Altun, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
'SINAV BİTTİ DİYE Mİ BU ÖZÜR?'
T24 sitesinin özür açıklaması sonrasında vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Serhat Kaymak
, "Sınav bitti diye mi bu özür? Bakın her türlü eleştiriyi yapın ama dünkü haberiniz hiçbir açıdan doğru değildi. Yanlış yaptınız. Çok ağır vebal aldınız" diye yazarken, Ahmet Şeker
, "Özrünüzü kabul etmiyorum. Bu kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun bedeli olmalı. Milletimize yaptığınız bu yalan haberin kaynağındaki sorumlu hesap vermeli ki bir sonra tekrar etmemeli" ifadesini kullandı. Elif Sibel Koca
ise, "
Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Hep aynı taktik. Önce zehri yayıyorsunuz, sonra aslında öyle demek istemedik de, yok amacından saptırıldı da, yok bir hata oldu da... Yazıklar olsun size" diyerek tepki gösterdi.