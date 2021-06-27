İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Öte yandan Mehmet Sait Başdaş paylaşımına, "Kemeraltı ziyaretimizde #CHP yerel yönetiminden bıktım oradan istifa ederek #AkParti'ye üye oldum diyerek isyanını ve temennisini dile getiren bir vatandaşımız. Yanında da bizlere "iyi ki varsınız" diyen kızı. Sizlerde iyi ki varsınız. Birlikte başaracağız." notunu düştü.