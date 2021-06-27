AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı konuşan vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." dedi.
İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık
Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Öte yandan Mehmet Sait Başdaş paylaşımına, "Kemeraltı ziyaretimizde #CHP yerel yönetiminden bıktım oradan istifa ederek #AkParti'ye üye oldum diyerek isyanını ve temennisini dile getiren bir vatandaşımız. Yanında da bizlere "iyi ki varsınız" diyen kızı. Sizlerde iyi ki varsınız. Birlikte başaracağız." notunu düştü.