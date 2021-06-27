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Giriş Tarihi: 27.6.2021 18:00 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:10

İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık

İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı ilçesinde vatandaş CHP'ye isyan etti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." ifadelerini kullandı.

İzmir Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'nda bir vatandaş, CHP'ye isyan etti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı konuşan vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." dedi.

İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Öte yandan Mehmet Sait Başdaş paylaşımına, "Kemeraltı ziyaretimizde #CHP yerel yönetiminden bıktım oradan istifa ederek #AkParti'ye üye oldum diyerek isyanını ve temennisini dile getiren bir vatandaşımız. Yanında da bizlere "iyi ki varsınız" diyen kızı. Sizlerde iyi ki varsınız. Birlikte başaracağız." notunu düştü.

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İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık
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