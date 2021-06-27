İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık
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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı ilçesinde vatandaş CHP'ye isyan etti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşan vatandaş, "Bunca yıl oy verdim ya yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Yeter artık. Bıktık artık CHP'den." ifadelerini kullandı.