TYT’de süre yetmedi

2.6 milyondan fazla adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS
) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT) dün yapıldı. TYT'de Türkçe
testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 20 soru yer aldı. Sınav 10.15'te başladı. Adaylara toplam 135 dakika süre verildi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.00'da yapılacak. Yabancı Dil Testi
(YDT) ise öğleden sonra gerçekleştirilecek. ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumunun tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim" dedi. TYT soruları müfredata uygun, orta zorlukta, adayların analiz ve muhakeme yeteneklerini ölçen nitelikteydi. Ancak öğrenciler süreyi yetiştirmekte zorlandı. Özellikle Türkçe ve matematik testlerinde adaylara süre yetmedi. Uzmanlar "Bu yılki TYT'de süre yönetimi belirleyici olacak" dedi. Fen Bilimleri Eğitim
Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları TYT sorularını şöyle değerlendirdi:
Matematik:
Muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşturulmuştur. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla olmuş. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.
Geometri:
Müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Geçmiş yılların soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.
Fizik:
Adaylar ısı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik ve kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaşmıştır. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.
Kimya:
Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.
Biyoloji:
MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk göstermektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf ve 10. sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hâkim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeydedir.
YORUM AĞIRLIKLI SORULAR
Türkçe:
Geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşmakta. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu testte zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açmış.
Tarih:
Daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş.
Coğrafya:
Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru sorulmuş. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş.
Felsefe:
Bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10'uncu sınıf müfredatı ile ilgiliydi.
Din Kültürü:
Öğrencinin yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir.