CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi

Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım." ifadelerini kullandı.

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"UÇUŞ BİLETLERİNİZİ BİLE KANALIMIZ ÖDEDİ"

Bir dönem Halk TV yönetiminde olan Aslı Baykal, Uğur Dündar'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Baykal, "Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabın şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız Business Class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı." sözleriyle tepki gösterdi.