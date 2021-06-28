Video Haber CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi | Video

CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi | Video

CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi | Video
28.06.2021 | 23:33

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CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi | Video 02:06
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Geçen hafta Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ile tartışan gazeteci Uğur Dündar, bu kez de bir dönem Halk TV yönetiminde olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile karşı karşıya geldi. Peki kavga neden çıktı? Uğur Dündar ile Aslı Baykal birbirlerini ne ile suçladı? Detaylar haberimizde...

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