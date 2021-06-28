CHP’den kaçak plaj hizmeti!

Önceki gün Kanal İstanbul'un ilk temelinin atıldığı saatlerde, Çanakkale'de CHP'liler, aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu kalabalık bir kadroyla kaçak sahil tesisi açtı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden açılış törenine misafir sanatçılar da katıldı. Kamuoyundan sır gibi saklanan açılış, bazı milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

İl Özel idaresi tarafından mühürlenen binanın mührünün kırılarak inşaatına başlandığı ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti: 'Özdemir' olan soyadını mahkeme kararıyla 1989 yılında 'Mahiroğlu' olarak değiştiren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir geçen yıl Çanakkale Ayvacık'a bağlı Sazlı Köyü sınırlarındaki denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü'nden yıllık 155 bin TL bedelle 20 yıllığına kiraladı. 783 metrekarelik alanda bulunan kır lokantası için imar affından yararlanan ancak hiçbir hakkı olmadığı halde eski yapıyı bir gece yarısı gizlice yıkan Özdemir, izin almadan 322 metrekarelik et balık restoranı yaptırdı, denizi de taşla doldurarak sahile şezlong atıp iskele kurdu. Çevredeki site sakinlerinin şikâyetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta kaçak yapıyla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, binanın 2. derecede doğal sit alanında kaldığını, kıyı kenar sahiline 50 metre mesafe çizgisinin de ihlal edildiğini tespit ederek kaçak binayı mühürledi. Mührü kırarak gizli gizli inşaattaki eksiklikleri tamamlayan Özdemir, sadece CHP'lilerin ve özel davetlilerin katılabileceği gizli bir açılış düzenledi.