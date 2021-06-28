Müsilajda son dakika: Balıkçılıkta B planı Afrika!

SON DAKİKA: YİNE DE BİR B PLANIMIZ VAR

Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz. Balıkçılık sektörü son dönemde çok hızlı gelişti. Artık dünyanın her yerinde hem üretim hem de avcılık yapıyoruz. Bu sektör çok kişiye ekmek veriyor. İnşallah kısa zamanda bu sorunlar çözülür" dedi.