Son dakika | Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getiriyor

Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Ayrıca Delta varyantının korkulan yükselişe neden olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamaların geri getirilmesi gündemde. Türkiye 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye gidiyor.
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"İKİ DÜZ AŞI BİLE KORUMAYABİLİR"
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı maksimum dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'
Türkiye koronavirüs tedbirlerini vaka sayılarını kontrol altına alarak 1 temmuz itibarıyla kaldırarak normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması olmaksızın ikinci kademeye geçiyor
BİRÇOK ÜLKEDE YENİDEN YASAKLAR GÜNDEMDE
İlk olarak Hindistan'da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış koronavirüs korku yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Kovid-19'da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu. DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" açıklamasında bulundu.
Ancak yükselişin çoktan başladığı ülkeler var ve buralarda kısıtlamalar yeniden gündemde. İşte dünyadaki gelişmeler;
DÜNYA GENELI: Aşılar, 2 milyar 880 milyon dozu aştı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55.29 oldu. Türkiye'de toplam birinci ve ikinci doz aşı miktarı 47 milyonu geçti.
RUSYA: Son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka kaydedildi. Bu, tüm zamanların en yüksek günlük vaka sayısı.
İNGILTERE: 18 bin 270 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
AVUSTRALYA: Vaka arttı. Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme getirildi.
HINDISTAN: 50 bin 40 yeni vaka tespit edildi.
HOLLANDA: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı ancak delta varyantı endişe yaratıyor.
FRANSA: Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı.