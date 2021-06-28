Son dakika | Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getiriyor

SON DAKİKA

"İKİ DÜZ AŞI BİLE KORUMAYABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı maksimum dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'