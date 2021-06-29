Son dakika | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!

SOSYAL MEDYA TROLÜ GİBİ!

Tüm bu verilere rağmen, İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'daki Twitter paylaşımında, "Sahil hattında devam eden çalışmaların yanı sıra 11 deniz yüzeyi temizleme aracımız ve büyük kapasiteli İBB Dökü 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor" iddiasında bulundu.