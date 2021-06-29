Son dakika... Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek

20-35 YAŞ ARASINDA SIKINTI VAR

Aşı tedarikindeki sıkıntıların giderilmesiyle birlikte Türkiye günlük 1 milyon 700 bin doz aşı yapmaya başlamıştı. Ancak bu sayı son dönemde düştü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bunun arkasındaki nedenleri de araştırıyor. Yapılan çalışmalara göre halkın yüzde 70'i aşı taraftarı. Yüzde 29'unda kafa karışıklığı var, yüzde 1'i ise aşı karşıtı. Aşıya en ilgisiz kesim en fazla sosyal medyayı kullanan 20-35 yaş grubu. Sosyal medyadaki ipe sapa gelmez iddialardan etkilenen bu kesimin ikna edilmesi için bazı adımlar atılması bekleniyor.