Son dakika: Ünlü komedyenin FETÖ üyeliği cezası onandı! Atalay Demirci’nin hapis cezası onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçuyla yargılanan Atalay Demirci'ye Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezası verildi. Hakkında gerekçeli karar hazırlanan Demirci'nin 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığına memur olarak atandıktan bir yıl sonra istifa ederek sahne hayatına atıldığı kaydedildi. Demirci'nin örgüt imamlarından "Vefa" kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etiği ve onun için gösteri yaptığı anlatıldı.