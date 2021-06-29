Son dakika | YKS'ye giren başörtülü çocuğa 28 şubat işkencesi!

SON DAKİKA ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Ayşegül G., "Görevliler önce kimlikteki fotoğrafa hiç benzemediğimi söylediler. Sınav öncesi yanıma gelen Mustafa Kaplan, 'Sen hangi okul mezunusun' diye sordu. Fen lisesi mezunu olduğumu söyleyince, 'Fen lisesinde ne işin var. İmam hatip okusana, senin gibi tipler imam hatipte olur. Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun çıkarsana' dedi.