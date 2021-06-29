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Giriş Tarihi: 29.6.2021 22:13 Son Güncelleme: 29.6.2021 22:27

Terör örgütü PKK'dan muhalefete mesaj: Hepsi HDP sayesinde ayakta

Terör örgütü PKK'dan muhalefete mesaj: Hepsi HDP sayesinde ayakta

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yayımladığı bir videoda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. "HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı" diyen terör örgütü elebaşı, "On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." diyerek alenen sokak çağrısında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında ağır darbe alan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu.

PKK ELEBAŞI SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi.

CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sokak çağrısı | Video

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Terör örgütü PKK'dan muhalefete mesaj: Hepsi HDP sayesinde ayakta
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