Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan sokak çağrısı | Video
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Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yayınladığı bir videoda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. "HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı" ifadesini kullanan terör örgütü elebaşı, "On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." diyerek sokak çağrısında bulundu.