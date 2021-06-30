HDP binasında PKK ağına düşürmüşler

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği İstismarı" başlıklı rapor hazırladı. PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının 18-26 olduğu tespit edildi. Örgüte katılan kızlardan 23'ünün 13 ile 24 yaş aralığında olduğu, bunlardan 15'inin 13-18 yaş aralığında örgüte katıldığı, bu çocukların yüzde 52.38'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü. SABAH'ın ulaştığı rapora Halkların Demokratik Partisi
(HDP) damga vurdu. Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin 'eleman temin şebekesi', 12'sinin ise HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST 'KOBANİ SORUMLUSU' ÇIKTI
BITLIS'IN Aşağı Balcılar Köyü'nde, 14 Haziran günü TB-2 Bayraktar SİHA destekli hava harekâtıyla öldürülen "Zerdeşt" kod adlı Samet İçyer'in Bitlis
ve Batman
kırsalını içine alan sözde Garzan Eyalet sorumlusu olduğu belirlendi. 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan İçyer, terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin da Askeri Konsey üyesiydi.
10 yıldan beri Diyarbakır
, Bitlis, Batman, Hakkâri Yüksekova kırsalında çok sayıda kanlı saldırıya bizzat katılan ya da planlayarak emrini veren İçyer, 2014'te Bitlis kırsalındayken Kandil'in çağrısı üzerine Kuzey Irak'a geçip, buradan da Suriye'ye gönderildi. DEAŞ'ın Kobani'yi ele geçirme girişimi üzerine Kobani sorumlusu olarak 600 kişilik teröristle ABD'nin tahsis ettiği zırhlı araç gereç ve silahlarla işgal ettikleri bölgede, üç yıl boyunca terörist faaliyetlerin başında yer aldı. Öte yandan Hakkâri Şemdinli bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.