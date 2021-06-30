Oda TV hakkında suç duyurusu

KADEM, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı yalan haberin yayınlandığı Oda TV
'nin yazı işleri müdürü Can Özçelik
ile haberi yapan Caner Taşpınar
hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Adalet Sarayı
'na gelen KADEM avukatları, dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Adliye önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, söz konusu silahların gerçek olmayıp TRT
tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuvarları olduğunu kaydederek, "Haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir" dedi. Yapılanın, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonu olduğunu kaydeden Sarı, "Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.