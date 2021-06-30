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Giriş Tarihi: 1.7.2021 00:22 Son Güncelleme: 1.7.2021 00:29

Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu?

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Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu?

Sanatçı Özdemir Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül sonrası hakkında yapılan eleştirilere Vav Tv ekranlarında yanıt verdi. Erdoğan, muhalefeti "Cumhurbaşkanımızın elinden beni şereflendiren bir ödül aldım. Böyle muhalefet olur mu ya? Böyle bir düşmanlık olur mu? Buna akıl erdiremiyorum. Bunu hiçbir mantığa koyamıyorum" diyerek eleştirdi.

Vav TV'de 'Yüzler Ve İzler' programına konuk olan Sanatcı Özdemir Erdoğan, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almasının ardından hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Sanatçı Özdemir Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben sayın Cumhurbaşkanımızın elinden beni şereflendiren bir ödül aldım. 'Sen niye ödülü Cumhurbaşkanının elinden aldın?' Kimin elinden alacağım, devleti temsil eden bir insan var en üst noktada, bana böyle bir onur veriyor. Bu ne kadar ayıp bir şeydir ya hu. Yani bu senin sanatçın 60 yıldır senin sanatçın.

Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video

Seni yurtdışında bu kadar iyi temsil etmiş bir kişi binlerce bestesi var adamın. Bu kadar sözü var, düzenlemeleri var... Türk musikisine yapmış olduğu hizmetler var. Halk müziğine yapmış olduğu hizmetler var ve bunu bütün dünyada yayan insanlar var. Ve sen 'Vay Cumhurbaşkanının elinden neden aldın.' Böyle muhalefet olur mu ya? Böyle bir düşmanlık olur mu? Buna akıl erdiremiyorum. Bunu hiçbir mantığa koyamıyorum."

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Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu?
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