"Ben sayın Cumhurbaşkanımızın elinden beni şereflendiren bir ödül aldım. 'Sen niye ödülü Cumhurbaşkanının elinden aldın?' Kimin elinden alacağım, devleti temsil eden bir insan var en üst noktada, bana böyle bir onur veriyor. Bu ne kadar ayıp bir şeydir ya hu. Yani bu senin sanatçın 60 yıldır senin sanatçın.

Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video

Seni yurtdışında bu kadar iyi temsil etmiş bir kişi binlerce bestesi var adamın. Bu kadar sözü var, düzenlemeleri var... Türk musikisine yapmış olduğu hizmetler var. Halk müziğine yapmış olduğu hizmetler var ve bunu bütün dünyada yayan insanlar var. Ve sen 'Vay Cumhurbaşkanının elinden neden aldın.' Böyle muhalefet olur mu ya? Böyle bir düşmanlık olur mu? Buna akıl erdiremiyorum. Bunu hiçbir mantığa koyamıyorum."