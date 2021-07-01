Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video

Sanatçı Özdemir Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül sonrası hakkında yapılan eleştirilere Vav Tv ekranlarında yanıt verdi. Erdoğan, muhalefeti "Cumhurbaşkanımızın elinden beni şereflendiren bir ödül aldım. Böyle muhalefet olur mu ya? Böyle bir düşmanlık olur mu? Buna akıl erdiremiyorum. Bunu hiçbir mantığa koyamıyorum" diyerek eleştirdi.