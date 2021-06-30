21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde 221 bin 52 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 294 olurken, hasta sayısı 429 oldu. Ağır hasta sayısı ise 808 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Vefat sayısı uzun zaman sonra en düşük seviyelerinden birini gördü. 51 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 49 bin 808'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 93 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e çıktı. Öte yandan bugüne kadar 58 milyon 773 bin 835 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.