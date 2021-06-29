Video Haber SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video

SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video

SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video
29.06.2021 | 19:55

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SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 02:19
SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 29.06.2021 | 19:55
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta varyantı sayısını açıkladı: Yarısından fazlası İstanbul'da | Video 08:00
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Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti 03:54
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TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi | Video 02:21
TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi | Video 29.06.2021 | 00:34
Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video 04:21
Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video 29.06.2021 | 00:32
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi | Video 02:06
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Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video 01:06
Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video 28.06.2021 | 22:58
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 02:13
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 28.06.2021 | 19:49
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 05:59
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 28.06.2021 | 19:12

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyeleri gören vaka ve vefat sayıları alınan tedbirlerle birlikte kontrol altına alındı. Özellikle vaka sayıları tedbirler kapsamında uzun bir süre sonra 10 binin altına geriledi. Bu süreçte vefat sayılarında da ciddi bir gerileme yaşandı. Günlük ortalama 1.5 milyon dozu bulan aşılama ile koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada toplumda her dört kişiden birinin aşısının tamamlandığını aktardı. Kovid-19'a karşı mücadele tüm hızıyla sürerken, Sağlık Bakanlığı 29 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

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