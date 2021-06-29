SON DAKİKA | 29 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyeleri gören vaka ve vefat sayıları alınan tedbirlerle birlikte kontrol altına alındı. Özellikle vaka sayıları tedbirler kapsamında uzun bir süre sonra 10 binin altına geriledi. Bu süreçte vefat sayılarında da ciddi bir gerileme yaşandı. Günlük ortalama 1.5 milyon dozu bulan aşılama ile koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada toplumda her dört kişiden birinin aşısının tamamlandığını aktardı. Kovid-19'a karşı mücadele tüm hızıyla sürerken, Sağlık Bakanlığı 29 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...