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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor
Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 30.6.2021 07:03

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

Son dakika... Marketlerde sebze ve meyve satışı düzenleniyor. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. İşte özellikle market içi manavlarında gidilecek olan düzenleme ile ilgili olarak SABAH'ın ulaştığı detaylar var seçmece dönemi sona erecek olan sebzve meyveler ile açıkta satılabilecek sezbe ve meyvelerin listesi

Son dakika... Marketlerde sebze ve meyve satışına düzenleme geliyor. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak.

İşte özellikle market içi manavlarda hijyen ve dezenfekte konusunu önceleyen düzenleme ve satışına değişiklikler getirilen seçmecesi kaldırılacak olan sebze ve meyveler;

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

SON DAKİKA SEBZE MEYVEDE YENİ DÖNEM! BU ÜRÜNLERDE SEÇMECE BİTİYOR

Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak. Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

AMBALAJLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Ticaret Bakanlığı tebliğiyle sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirlendi. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

EN FAZLA 30 KG OLACAK

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

Son dakika tebliği, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek. Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi. Soğuk zincire tabi bu ürünler alışveriş merkezleri, büyük mağaza, zincir marketlerde perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında açık yerde satılmayacak. Bu ürünlerin seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

BU ÜRÜNLER AÇIK ALANDA SATILABİLECEK

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

UYGUN ARAÇLARLA TAŞINACAK

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

Temmuz ayı başı itibarıyla düzenleme ve bu ürünlerle ilgili değişiklik uygulaması yürürlüğe girmiş olacak

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Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor
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