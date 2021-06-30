Son dakika | Sebze meyvede yeni dönem: Bu ürünlerde seçmece bitiyor

Son dakika... Marketlerde sebze ve meyve satışı düzenleniyor. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. İşte özellikle market içi manavlarında gidilecek olan düzenleme ile ilgili olarak SABAH'ın ulaştığı detaylar var seçmece dönemi sona erecek olan sebzve meyveler ile açıkta satılabilecek sezbe ve meyvelerin listesi

Son dakika... Marketlerde sebze ve meyve satışına düzenleme geliyor. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak.

İşte özellikle market içi manavlarda hijyen ve dezenfekte konusunu önceleyen düzenleme ve satışına değişiklikler getirilen seçmecesi kaldırılacak olan sebze ve meyveler;