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Giriş Tarihi: 1.7.2021 20:40 Son Güncelleme: 1.7.2021 20:55

Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti

Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamalarda 'Tiksindirici borç' kavramına değinmiş ve hukuk çarpıtması yaparak Kanal İstanbul üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Akşener'in bu açıklamalarını ise, AK Parti Trabzon Milletvekili hukukçu Salih Cora boşa çıkardı. Türkiye'yi 3. dünya ülkelerine benzeterek Akşener'in hadsizlik yaptığını aktaran Cora, "Uluslararası hukuk kavramında 'Tiksindiri borç' diye bir kavram yoktur. Tiksindirici borç genelde emperyal ülkelerin sömürge ülkeler üzerinde oluşturdukları hegomanya sonucunda o ülkeleri kendilerine borçlandırma düzeneğine ve bu düzenek sonrasında; eğer o ülkelerde farklı bir yönetim anlayışı olduğunda itiraz mekanizması olarak değerlendirilen bir kavramdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, uluslararası hukukta 'Tiskindirici borç' diye bir kavram olduğunu söylemişti.

AKŞENER'DEN HUKUK ÇARPITMASI

Akşener, "Tiksindirici borç doktirine göre; bu projeden doğan şahsi borcunu eğer varsa paran bizzat sen ödeyeceksin. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler iktidardan düştükten sonra, o borcun ülkedeki vatandaşlardan değil, borcu alan liderin kişisel harcaması olarak kabul edilerek, o kişinin bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler" ifadelerine yer verdi.

Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti

"ULUSLARARASI HUKUK KAVRAMINDA TİKSİNDİRİCİ BORÇ DİYE BİR KAVRAM YOKTUR"

Akşener'in bu açıklamalarına cevap veren AK Parti Trabzon Milletvekili hukukçu Salih Cora, "Uluslararası hukuk kavramında 'Tiksindiri borç' diye bir kavram yoktur. 3. dünya ülkeleri tarafından dile getirilen bir kavramdır. Türkiye'yi 3. dünya ülkelerine sömürge ülkelerine benzeterek büyük bir gaf yapmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGE ÜLKESİNE BENZETEREK BÜYÜK BİR HADSİZLİK YAPMIŞTIR"

Açıklamalarına devam eden Cora, "Tiksindirici borç genelde emperyal ülkelerin sömürge ülkeler üzerinde oluşturdukları hegomanya sonucunda o ülkeleri kendilerine borçlandırma düzeneğine ve bu düzenek sonrasında eğer o ülkelerde farklı bir yönetim anlayışı olduğunda itiraz mekanizması olarak değerlendirilen bir kavramdır. Bu kadar siyasetten uzak ülke gerçeklerinden uzak ki Türkiye'yi sömürge ülkesine benzeterek büyük bir hadsizlik yapmıştır. Bunu yapan bir muhalefet partisi lideridir" şeklinde konuştu.

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Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti
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