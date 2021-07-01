AKŞENER'DEN HUKUK ÇARPITMASI

Akşener, "Tiksindirici borç doktirine göre; bu projeden doğan şahsi borcunu eğer varsa paran bizzat sen ödeyeceksin. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler iktidardan düştükten sonra, o borcun ülkedeki vatandaşlardan değil, borcu alan liderin kişisel harcaması olarak kabul edilerek, o kişinin bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler" ifadelerine yer verdi.

Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti