Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamalarda 'Tiksindirici borç' kavramına değinmiş ve hukuk çarpıtması yaparak Kanal İstanbul üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Akşener'in bu açıklamalarını ise, AK Parti Trabzon Milletvekili hukukçu Salih Cora boşa çıkardı. Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzeterek Akşener'in hadsizlik yaptığını aktaran Cora, "Uluslararası hukuk kavramında 'Tiksindiri borç' diye bir kavram yoktur. Tiksindirici borç genelde emperyal ülkelerin sömürge ülkeler üzerinde oluşturdukları hegomanya sonucunda o ülkeleri kendilerine borçlandırma düzeneğine ve bu düzenek sonrasında; eğer o ülkelerde farklı bir yönetim anlayışı olduğunda itiraz mekanizması olarak değerlendirilen bir kavramdır" dedi.