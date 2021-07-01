Müsilajda son dakika | Belediye yapmazsa ona da bakanlık el atacak

TESİSLER HIZLA YAPILACAK: Müsilaj sorununun hızlı çözümü için önlemler alınacak. Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerinin tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip edilecek. Bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.

