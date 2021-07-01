Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasası açıklaması

"EN BÜYÜK TEMEL NOKTASI..."

En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır. Hayvanların sahiplerinin borçlanmasından dolayı haczedilmesi de mal olmaktan çıkarılması ile ortadan kalkmaktadır. Sahipli, sahipsiz hayvan bakışını da kaldırıyoruz. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmektedir.

YUNUS PARKLARI İŞLETMEK YASAKLANIYOR

Hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı olmasa bile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süreç takip edilebilecektir. Sahibi tarafından uygulanan durumlarda ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile adli makamlar süreci takip edecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan barınakları kurma zorunluluğu getirilmektedir.

Yunus parklarının işletmesi artık yasaklanıyor.