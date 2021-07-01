Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması

Erdoğan "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." diye ekledi.