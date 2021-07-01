Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması
Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:54 Son Güncelleme: 1.7.2021 12:26

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli koronavirüs açıklaması! Başkan Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu. Erdoğan, TURKOVAC ile birlikte korona mücadelesinin güçleneceğini belirtti.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüste aşı süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

50 MİLYON DOZU AŞTIK

Başkan Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

TURKOVAC İLE MÜCADELEMİZ GÜÇLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli korona aşısı hakkında da mesaj verdi.

Erdoğan "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." diye ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA