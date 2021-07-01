Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 50 milyon dozu aşı ve TURKOVAC açıklaması

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüste aşı süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi.
50 MİLYON DOZU AŞTIK
Başkan Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.
TURKOVAC İLE MÜCADELEMİZ GÜÇLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli korona aşısı hakkında da mesaj verdi.
Erdoğan "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." diye ekledi.