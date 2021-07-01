TAŞIT SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK: Acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Yasanın izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı tahsis edilmeyecek. Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.



