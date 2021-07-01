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Giriş Tarihi: 1.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 1.7.2021 07:12

Son dakika: Elmalı davasında şoke eden detaylar: Tacizi ortaya çıkaran babaanne konuştu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son dakika: Elmalı davasında şoke eden detaylar: Tacizi ortaya çıkaran babaanne konuştu

Son dakika... İki kardeşin uğradıkları tacizi resimle anlattığı Elmalı Davası’nda, anne ile üvey babanın tahliye edilmesine isyan eden babaanne Günay S. “Bu iki yavruya bu iğrençlikleri yaşatanlar, cezasız kalmamalı” dedi İşte şoke eden ayrıntıların, mide bulandıran detayların Türkiye'nin gündemine oturduğu davayla ilgili kritik açıklamalar

Son dakika... Antalya'nın Elmalı ilçesinde görüldüğü için kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak anılan dava, babaanne Günay S.'nin geçen yıl mayısta iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmasıyla başladı. Tacize maruz kalan G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., üvey babaları ve arkadaşı tarafından maruz kaldıkları tacizi yaptıkları çizimle anlattı.

Çocukların uğradığı tacizi ortaya çıkaran Babaaanne SABAH'a konuştu. İşte çarpıcı ayrıntılar:

Çocukların tacize uğradığı tespit edilmesine rağmen, sanıklar anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., 5 Ocak'ta tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran karara en çok da torunlarının tacize uğradığını ortaya çıkaran babaanne Günay S. isyan etti.

BABAANNEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 'UYKULARIM KAÇTI'

SABAH'a konuşan babaanne, tahliye kararıyla yıkıldıklarını söyledi. Geceleri uykularının kaçtığını ve iki yavruya bu iğrençlikleri yaşatan kişilerin cezasız kalmalarının kendisini çok üzdüğünü belirten Günay S., "Çok kötüyüm. Yaptıkları iğrençliği anlatmak için kelime bulamıyorum. Torunlarımın yaşadığı travmayı kelimelerle anlatamam.

Onlara bunları yaşatanların elini kolunu sallayarak gezmelerini hazmedemiyorum. En ağır cezayı almaları için mücadele edeceğim. Bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum. Tüm Türkiye bunu konuşuyor" dedi.

TORUNUNU PEDAGOGA GÖTÜRDÜ

BU arada baabaanne Günay S., dün 9 yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülendi. Babaannenin yanındaki bir yakını gazetecilere, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş.

Çocuklar her gün doktora gidiyorlar. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın, annelerin desteğiyle çocuklar kurtarılıyor" dedi.

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Son dakika: Elmalı davasında şoke eden detaylar: Tacizi ortaya çıkaran babaanne konuştu
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